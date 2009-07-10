Партія «Батьківщина» готується до ювілею

У вівторок, 14 липня, о 10.30, в Міжнародному виставковому центрі (Броварський проспект, 15, ст. м. “Лівобережна”) відбудеться урочисте зібрання на честь 10-річчя партії “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”. У ньому візьме участь і лідер партії Юлія Тимошенко.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, акредитація журналістів проводиться сьогодні до 20.00 за телефонами: (044) 462-57-50 та 8-097-924-71-98.

Початок реєстрації журналістів у Міжнародному виставковому центрі - о 8.00.