Експерти вважають, що політичній еліті перевибори Ради не цікаві

Українські політологи вважають, що вірогідність позачергових парламентських виборів в Україні є досить низькою, тоді як їх наслідки для економіки й соціальної стабільності будуть катастрофічними.

Як повідомили УНІАН в Агентстві моделювання ситуацій (АМС), такі висновки можна зробити з результатів експертного опитування 24 політологів, проведеного АМС із 6 по 9 липня.

На думку заступника директора АМС Олексія ГОЛОБУЦЬКОГО, експертне середовище достатньо адекватно оцінює справжні мотиви й значимість позачергових парламентських виборів як інструменту політичних технологій.

«Експерти, поза сумнівами, розуміють, що конституційна реформа, закон про вибори й самі позачергові вибори давно перетворилися на маніпуляційні елементи політичних технологій», - сказав О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

Водночас, за його словами, сьогодні не існує критичної маси політичної еліти, «прагнучої» перевиборів, тому більшість експертів заявили про низьку вірогідність проведення перевиборів.

Разом із тим, зазначив О.ГОЛОБУЦЬКИЙ, половина з опитаних експертів вважають, що перевибори могли б внести елемент стабілізації у взаємини влади й опозиції.

«Проте переважна більшість експертів, за рідкісним винятком, вважають, що у разі проведення позачергових парламентських виборів, вони вкрай негативно позначаться на економічній і соціальній стабільності держави», - додав він.

Крім того, на думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, досить симптоматичною є думка експертів щодо того, хто ж реально ініціює такі перевибори й хто може скористатися їх результатами.

«На думку опитаних, найбільшою мірою ініціаторами перевиборів можна вважати команди Віктора ЮЩЕНКА і Віктора ЯНУКОВИЧА. Проте результатами виборів можуть ефективно скористатися лише Арсеній ЯЦЕНЮК і В.ЮЩЕНКО. Тоді як вигоду В.ЯНУКОВИЧА від перевиборів експерти розцінюють неоднозначно», - зазначив О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

В АМС повідомляють, що серед тих, хто брав участь в опитуванні – політологи, політичні оглядачі, політтехнологи, зокрема, Володимир ФЕСЕНКО, Володимир ЦИБУЛЬКО, Олександр ПАЛІЙ, Олексій ГАРАНЬ, Денис БОГУШ, Ігор ЖДАНОВ та ін.