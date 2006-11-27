Міліція не пустила Гаркаву у приміщення Сумської ОДА

Ніну ГАРКАВУ сьогодні вранці посилений наряд міліції не допустив до приміщення Сумської обласної державної адміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, на вході до адміністративного будинку Сумської ОДА її зустрів посилений наряд працівників державної служби охорони. При цьому Н.ГАРКАВІЙ було відмовлено у можливості піднятися на третій поверх у свій кабінет.

Наразі в ОДА цю ситуацію не коментують.

Вперше Н.ГАРКАВУ не допустили на робоче місце у суботу, 25 листопада, в той час, коли в адмінбудинку представник Секретаріату Президента України представляв активу області тимчасово виконуючого обов’язки голови Сумської ОДА Володимир САПСАЯ.

26 листопада в ефірі телеканалу НТН Н.ГАРКАВА повідомила, що в разі, якщо у понеділок, 27 листопада, в ситуацію не втрутиться Президент України Віктор ЮЩЕНКО, то у вівторок вона подасть позови до суду.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада Президент своїм указом доручив Кабміну внести в тижневий термін подання про звільнення Н.ГАРКАВОЇ з посади голови Сумської ОДА у зв`язку з досягненням граничного віку проходження державної служби.

22 листопада Н.ГАРКАВА заявила, що не вважає себе звільненою з посади губернатора, а указ про її відставку назвала спробою "підставити Президента". Вона розповіла, що 14 листопада, за день до підписання Президентом подання про відставку, Головдержслужба продовжила їй термін держслужби на підставі доручення Кабміну ще на один рік.

Водночас 24 листопада В.ЮЩЕНКО своїм указом скасував усі розпорядження голови Сумської ОДА Н.ГАРКАВОЇ, видані після 8 листопада 2006 року.

Крім того, іншим указом Президент доручив першому заступнику голови Сумської державної адміністрації В.САПСАЮ тимчасово виконувати обов`язки голови Сумської ОДА.