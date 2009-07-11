Шуфрич: де справжній Литвин?

Посада голови Верховної Ради є причиною зміни позиції Володимира ЛИТВИНА з ряду питань, заявив народний депутат від Партії регіонів Нестор ШУФРИЧ вчора ввечері в ефірі програми "Шустер-Live" на ТРК «Україна».

За словами Н.ШУФРИЧА, у серпні 2008 року В.ЛИТВИН заявляв, що коаліцію за участю БЮТ і НУ-НС необхідно розпустити, а вже у грудні 2008 року Блок Литвина увійшов до складу цієї коаліції.

Н.ШУФРИЧ також додав, звертаючись до В.ЛИТВИНА: «Ви вщент критикували можливість створення коаліції Партії регіонів і БЮТ, а потім через два тижні сказали, що тільки така коаліція може витягти країну».

За його словами, «у першому випадку Володимир ЛИТВИН став головою Верховної Ради України». «Як тільки вам гарантували, у рамках можливої коаліції Партії регіонів і БЮТ, залишити за вами крісло спікера, ви знову почали підтримувати кон’юнктурно нову конструкцію», - додав Н.ШУФРИЧ.

Як сказав депутат, спочатку В.ЛИТВИН критикував Партію регіонів за те, що вона блокує роботу парламенту з метою його розпуску, а сьогодні «сам закликає до розпуску парламенту».

«Де ж справжній ЛИТВИН? Який ЛИТВИН потрібен Україні: той, який сів на електричне крісло, на якому вже згорів не один спікер», - заявив Н.ШУФРИЧ. Він додав, що «політична кон’юнктура не вартує того, щоб, при усі повазі до Вас, так цинічно обманювати людей».

У відповідь В.ЛИТВИН заявив: «Який я був, такий і залишився». «Коли ви не могли поділити країну між собою на двох (йдеться про фракції Партії регіонів і БЮТ – УНІАН), коли люди не хотіли йти на вибори, я взяв на себе відповідальність», - наголосив голова ВР.

В.ЛИТВИН зауважив: «Ви, будь ласка, доростіть, дотягніться і зробіть те, що мені вдалося зробити у такій складній ситуації, і буде все нормально».

Голова ВР запропонував Н.ШУФРИЧУ змінене гасло: «Країні потрібен тільки ЛИТВИН».

Як сказав В.ЛИТВИН, у ситуації, коли політичні сили не можуть домовитися про співпрацю, вихід єдиний - «треба йти на вибори».