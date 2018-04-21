Для Януковича і Мороза тиждень буде неспокійним

Що було...

Цитата з минулого прогнозу (20.11.2006): "Події минулого тижня, пов`язані із змінами у складі уряду, заклали на найближче майбутнє програму активізації зовнішньополітичної діяльності України. Ця програма формуватиметься упродовж півтора місяця – до кінця грудня 2006 року. За цей час можна чекати візитів керівництва України до Брюсселя і Москви, або офіційних заяв щодо зовнішньополітичного курсу України".

Минулого тижня були візити Голови Ради безпеки Росії Ігоря Іванова до України і Юлії Тимошенко до Брюсселя. Намітилися позитивні перспективи у відносинах з Росією, ЄС і Білорусією.

Цитата з минулого прогнозу (20.11.2006): "На цьому тижні в Україні можна чекати вдалого укладання якогось не дуже важливого проміжного договору".

Досягнуто домовленості про збільшення транзиту нафти через Україну, у тому числі і про заповнення нафтопроводу "Одеса-Броди". Це перспективна подія для економіки, але результатів можна чекати тільки в 2007 році.

Що буде...

На цьому тижні можна чекати формування сприятливої ситуації для співпраці правлячої коаліції і опозиції. Принаймні, це буде можливістю для того, аби знайти компроміс при вирішенні якихось спільних питань. Але загалом в часі вона може розтягнутися на два - три тижні.

І для опозиції, і для правлячої коаліції ці питання будуть пов`язані з їх повноваженнями, тому можна припустити, що один з варіантів цієї ситуації може виглядати, як угоди згідно із законом про опозицію, або про певні домовленості, пов`язані з цим законом. Звичайно, необхідно припустити також ймовірність того, що ця ситуація не буде пов`язана із Законом про опозицію, але у будь-якому випадку для обох частин парламенту вона повинна виявитися сприятливою. Ця подія не вплине на відносини в цілому ані між партіями, ані між частинами парламенту. Вона тільки надасть можливість локально домовитися про взаємовигідну співпрацю в рамках якогось проекту.

З партій у цій ситуації будуть найбільш зацікавлені БЮТ і Соціалістична партія. Більш того, ймовірно, що саме вони виступлять ініціаторами цього проекту. Решта парламентських партій буде значно менше зацікавлена в ньому, але, в той же час, немає видимих і серйозних причин для заперечень з їх боку. Для Соціалістичної партії ця ситуація буде цікава з точки зору налагодження взаєморозуміння у парламентських діалогах, а для БЮТ вона виглядає як можливість домовитися щодо спірних питань. Але необхідно ще раз підкреслити, що, в той же час, в цьому проекті будуть зацікавлені не тільки окремі партії, але й парламентські коаліції загалом.

Серед провідних політичних лідерів ця ситуація виявиться найбільш важливою для Віктора Януковича і для Олександра Мороза. Для них вона спочатку виглядатиме сприятливою, але потім з`являться обставини, швидше за все, несподівані, які можуть викликати необхідність вирішувати якісь складні питання. І Віктор Янукович, і Олександр Мороз оцінюватимуть цю подію з точки зору відповідальності, і виконання раніше взятих зобов`язань. Це якраз і може виявитися причиною занепокоєння. Але в межах трьох тижнів за часом знайдеться найкраще рішення питань, що їх турбують і загалом вся ця ситуація для них виглядатиме вдалою.

Неможливо в рамках цього прогнозу проаналізувати ступінь залученості до цієї події всіх відомих політиків. Цілком імовірно, що багато хто з них виявить до неї цікавість, і активно братимуть участь.

В Україні загалом ця ситуація навряд чи викличе якийсь особливий інтерес, але для сфери політики вона має бути важливою.

В цілому цей тиждень виглядає досить пасивним для сфери політичної діяльності. Тобто, ситуація, яка описана вище, має бути важливою для політичного життя загалом, але з мінімумом емоційного залучення до неї політиків і суспільства.

Астролог Вадим Феофанов