Ющенко: чого нас вчить бій під Конотопом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО взяв участь в обряді освячення купольних хрестів новозбудованої козацької церкви Різдва Пресвятої Богородиці у Конотопі Сумської області.

Як передає кореспондент УНІАН, обряд освячення купольних хрестів провів Патріарх Київський ФІЛАРЕТ. У пам`ять про цю подію він подарував храму ікону Святителя Миколая.

Президент у своєму слові наголосив, що «приклад бою під Конотопом вчить нас одного: якщо ми живемо з українською ідею, ми завжди перемагаємо».

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що українська ідея «єднає нас усіх незалежно від того, який ми маємо вік, який край український нас родив». «Бо в українській ідеї криється сама солодка, сама заповітна мрія десятків українських поколінь – бачити Українську державу вільною, незалежною, соборною з нашою православною церквою», - сказав В.ЮЩЕНКО.

На знак участі в освяченні купольних хрестів новозбудованої церкви глава держави попросив прийняти від нього ікону святителя Миколая.

Будівництво храму розпочалось наприкінці липня 2008 року до 350-річчя перемоги війська під проводом гетьмана України Івана Виговського у Конотопській битві.

Замовник будівництва - парафія Різдва Пресвятої Богородиці Української православної церкви Київського патріархату. Членами парафії є понад 50 осіб.

Назва церкви була запропонована меценатами і благословенна єпископом Сумським і Охтирським УПЦ Київського патріархату МЕФОДІЄМ.

Будівництво церкви Різдва Пресвятої Богородиці здійснено за кошти гуманітарної допомоги Церкви святого Андрія при фінансовій підтримці української діаспори штату Іллінойс (США).

Комісією з питань гуманітарної допомоги при Кабінету міністрів України уже визнано 450 тисяч доларів США гуманітарними.

Приміщення церкви розраховане на одночасне перебування в ньому до 300 прихожан.

Автор проекту церкви - архітектор Георгій РОГОЖИН (Київ), за проектами якого побудовано близько 50 церков в різних областях України, зокрема, церква у Батурині Чернігівської області. Г.РОГОЖИН є керівником творчої архітектурної майстерні при Спілці архітекторів України.

Співавтори проекту - Яків ЛЕОНОВ та Віталій ЛУЧКО.