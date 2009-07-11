Богословська за повну інвентаризацію кримських татар

Народний депутат України Інна БОГОСЛОВСЬКА, яка має намір балотуватися в президенти, пропонує на деякий час припинити процес повернення кримських татар до Криму для розв’язання існуючих проблем цього й інших народів.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції в Сімферополі вона сказала: «Давайте приймемо чесне рішення, що ми, умовно, на три роки припиняємо репатріацію, і за ці три роки наводиться порядок».

І.БОГОСЛОВСЬКА висловилась за «повну інвентаризацію реального кримськотатарського населення в Україні». «Ми не знаємо ні чисельності, ні ареалу проживання, ні умов, в яких живуть ці люди, ні того, що держава зробила для них і чого не зробила», – сказала І.БОГОСЛОВСЬКА.

Вона наголосила, що якщо проблеми не вирішувати, то вони нагромаджуватимуться і, зрештою, призведуть до вибуху ситуації в Криму.

«Замість того, щоб розв’язувати проблему, ми їх нагромаджуємо, посилюємо, і з тих проблем, які нормально, елементарно можуть бути розв’язані, ми створюємо конфліктне поле, яке зрештою вибухне», – заявила народний депутат.

І.БОГОСЛОВСЬКА додала, що влада України має захищати має права і розв’язувати проблеми не тільки кримських татар, а й жителів автономії інших національностей. «Якщо тоді (у 1944 році) кримських татар звідси виселили і людьми не вважали, то зараз не мають за людей решту всієї частини населення, намагаючись розв’язати проблему окремо взятої групи. Так не можна! Треба вирішувати всі проблеми разом», – наголосила вона.

Довідка УНІАН. 11 травня 1944 року Сталін підписав постанову Державного комітету оборони «Про кримських татар». Їх звинуватили в масовому дезертирстві, співпраці з фашистами, розправах з радянськими партизанами. Виселення кримських татар почалося вранці 18 травня 1944 року і було завершене надвечір 20 травня. За різними даними, від 180 тис. до 190 тис. осіб були виселено з території півострова до Узбекистану, Казахстану, Марійської АРСР та на Урал.

Масове повернення депортованих розпочалося наприкінці 1980-х – початку 1990-х років.

Зараз населення Криму становить трохи менше двох мільйонів осіб, з них 260-280 тисяч – кримські татари. Ще близько 150 тисяч кримських татар, які живуть за межами автономії, хочуть повернутися на півострів.