Британська поліція запідозрила дипломатів в переправленні отрути для Литвиненка

Ампулу з отрутою, якою був отруєний колишній офіцер ФСБ Олександр Литвиненко, могла бути доставлена до Лондона з дипломатичною поштою. Про це газеті The Daily Mirror повідомило джерело в Спеціальному відділі (Special Branch) лондонської поліції.

За словами співбесідника видання, до отруєння могли бути причетні колишні співробітники радянського посольства в Лондоні. Схема з використанням дипломатів, ймовірно, дозволила уникнути ризику зриву операції, запевняє джерело видання.

Інформатор The Daily Mirror також нагадав, що радянські спецслужби вже використовували дипломатичне прикриття для переправлення в країну отрути. "Отрута і [дипломатичне] прикриття використовувалися при вбивстві перебіжчика Георгія Маркова, який загинув за схожих обставин в 1970-х роках", - заявив співбесідник.

Використання дипломатичних каналів пояснює, чому поліція і митниця не змогли запобігти проникненню в країну отрути, якою був отруєний Літвіненко, резюмує The Daily Mirror.

Олександр Литвиненко, що помер від отруєння в Лондоні 23 листопада, перед смертю заявив поліції, що його "узяв в оперативну розробку" російський дипломат Віктор Кіров. За даними The Daily Mirror, Кіров вже повернувся до Росії.

Експерти вважають, що Литвиненко був отруєний радіоактивною речовиною полоній-210. За інформацією ЗМІ, в російському посольстві в Лондоні працювала людина на ім`я Анатолій Кіров (Anatoly Kirov), який в жовтні 2005 року залишив дипломатичну роботу і повернувся до Росії.

Лєнта.ру