Яценюк: Україна має розпочати глобальну ініціативу

Україна має розпочати і реалізувати глобальну ініціативу щодо продовольчої безпеки світу, заявив народний депутат, лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК, перебуваючи в одному із сільськогосподарських підприємств у Кіровоградській області.

Як повідоимили УНІАН у прес-службі «Фронту змін», А.ЯЦЕНЮК наголосив, що Україна повинна перехопити в Росії ініціативу у створенні продовольчого картелю, до якого також треба приєднати і саму Росію, і Казахстан та інші країни.

За його словами, у 2005 році уряд України фактично «відібрав у селян прибутки, коли заборонив експорт». «Необхідно гарантувати внутрішню продовольчу безпеку, а надлишок експортувати, бо ми не маємо права виходити з наших ринків експорту», - додав він.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що в Україні фактично не функціонує аграрний ринок. «У нас є дві проблеми: перша – великі врожаї, друга – малі врожаї», - додав він. За його словами, усі проблеми на аграрному ринку пов’язані з тим, що держава не виконує своїх обов’язків як ключовий агент на аграрному ринку, оскільки « вона має підставляти своє плече і тоді, коли падає ціна, і тоді, коли ціна зростає».

Лідер «Фронту змін» переконаний, що для управління сільськогосподарським комплексом необхідно уявляти реальний продовольчий баланс країни. «Сьогодні його ніхто не знає, тому що як такої статистики, скільки ми споживаємо і виробляємо, не існує», - додав він.

Під час перебування у Кіровоградській області А.ЯЦЕНЮК взяв участь у зборі врожаю ячменю, керував комбайном, спілкувався з робітниками аграрного підприємства і пообідав на польовому стані. «Це дуже тяжка праця, і тому потрібно, щоб вона гідно оплачувалася», - зазначив він.