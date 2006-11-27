Поляченко відкликав заяву про відставку

Міністр охорони здоров`я Юрій ПОЛЯЧЕНКО подав до Верховної Ради заяву про відкликання своєї попередньої заяви про відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК.

Він не виключив, що завтра ВР розгляне питання про відставку міністра з питань сім’ї, молоді та спорту Юрія ПАВЛЕНКА та Ю.ПОЛЯЧЕНКА, а також призначення міністра з питань надзвичайних ситуацій.

За словами А.МАРТИНЮКА, сьогодні на координаційній раді антикризової коаліції та уряду прийнято рішення, щоб це питання було розглянуте на поточному тижні. Він зазначив, що прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ попросив «зарезервувати розгляд кадрових питань».

А.МАРТИНЮК також не виключає, що у четвер, 30 листопада, ВР може прийняти рішення за результатами звіту міністра оборони України Анатолія ГРИЦЕНКА та міністра закордонних справ України Бориса ТАРАСЮКА.