Віхи тижня: Перша кров регіоналів, пірровий транш МВФ і «сіяч правди» Литвин

Володимир Литвин став прихильником проведення спарених дострокових виборів Президента і Верховної Ради. Україні обіцяно третій транш кредиту МВФ в обмін на секвестр бюджетних витрат. Нестор Шуфрич не словом, а ділом позмагався за перші ролі в Партії регіонів.

Непрацюючий парламент - сумне видовище. Народні депутати або демонструють непримиренність біля парламентської трибуни, або тиняються Маріїнським парком з важкими думками про втрачені відпустки. Гримаса долі: Юлія Тимошенко не ходить у Верховну Раду, оскільки керує урядом, Віктор Янукович - через те, що йому соромно в будівлі під куполом. Їх соратникам доводиться відбувати номер. Кумедно спостерігати, як мільйонери з депутатськими значками виконують завдання десятників з блокування роботи законодавчого органу. З вівторка по п`ятницю блокують, на вікенд літають до Криму - квитки в межах країни для слуг народу безкоштовні, вірніше, за державний кошт. Не життя - малина, і незакрита сесія в таких умовах зовсім не виглядає трагедією.

Правда, Володимирові Литвину така ситуація не подобається. Здавалося б, Володимир Михайлович - досвідчений миротворець, який повинен узяти колег-парламентаріїв заморою, примусивши до миру. Та ба, годі: спікер пішов на загострення ситуації, закликав провести спеціальне засідання Верховної Ради за участю Президента і прем`єра, на якому дати оцінку тому, що відбувається в країні і ухвалити політичне рішення про дострокові вибори глави держави й парламенту. Вождь законодавців добре розуміє, що керує, м`яко кажучи, непопулярною в народі організацією, тому щосили намагається розхитати і переламати ситуацію. Голова Верховної Ради всією душею за відкриті списки на парламентських виборах і відмову від рейдерських прийомів під час президентських виборів. Литвин останнім часом невтомно переміщається з однієї телевізійної студії в іншу, «сіє правду» і може розраховувати на деякі електоральні дивіденди. Ось тільки зібрати провідних українських політиків за круглим столом в інтересах країни йому не під силу.

Володимир Михайлович нарікає, що пропозиція про відвертий діалог в сесійному залі не знайшла підтримки у політичних лідерів країни. Нічого дивного, адже кожен з них вже діє за власною передвиборчою програмою. Наприклад, Віктор Ющенко під час розширеної колегії Генеральної прокуратури метав грім і блискавки на адресу присутніх. Президент був обурений зникненням екс-депутата Лозінського, наче й не обіцяв 5 років тому, що закон буде один для всіх. На щастя, від спалаху президентського гніву реально постраждав тільки один генерал, якому довелося проковтнути жуйку. Решта служителів Феміди і охоронців правопорядку слухала, але не дуже переживала, оскільки знає, що реальних важелів впливу на ситуацію у глави держави немає. Підтвердив це і Юрій Луценко, який відмовився звільняти главу Кіровоградського УВС на вимогу Ющенка. «Найчесніший мент» останнім часом поводиться зухвало: відмовився дати дозвіл на оприлюднення даних розслідування інциденту з його участю в аеропорту Франкфурта, проведеного німецькою стороною, і порадив своїм опонентам з Партії регіонів «купити клізму для голови». Нескладно здогадатися, що такі пасажі міністра внутрішніх справ погано стимулюють парламентаріїв підтримати відміну депутатської недоторканності.

Юлія Тимошенко минулого тижня батожила «фінансових терористів» з Партії регіонів і чарувала місію МВФ. Прем`єр настільки рішуче проти незабезпечених доходами бюджету вимог підвищити прожитковий мінімум, наче сама ніколи не загравала з виборцями за допомогою популістських прийомів. Зате спілкування з Джейлою Пазарбазіолу, керівником місії МВФ в Україні, в уряді визнають вдалим: обіцяно виділення нового транша кредиту. Щоправда, Фонд, певно, наполягатиме на секвестрі Державного бюджету і оздоровленні «Нафтогазу» (читай - підвищенні ціни газу для населення). Але простору для маневру у Юлії Володимирівни все одно не залишилося, доведеться погоджуватися.

Віктор Янукович дізнався про реальну силу власного слова. Не встиг лідер Партії регіонів на зустрічі з майбутніми виборцями в Керчі заявити про готовність виграти президентські вибори в першому турі, як Нестор Шуфрич, розсерджений своєю відсутністю біля партійного лідера у момент заяви, відірвався на його вірникові. Нестор Іванович розбив губу Сергію Льовочкіну - колезі-«регіоналу», який представляє в оточенні Януковича «конкуруючу фірму» і займається графіком лідера опозиції. Друзі Фірташа можуть бути задоволені: їм вдалося не допустити створення широкої коаліції, і удар Шуфрича, який представляє у лавах Партії регіонів прихильників Тимошенко, це лише підтверджує. До речі, перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Лавринович від імені регіоналів запевнив, що партія не наполягатиме на дострокових парламентських виборах. Там, схоже, розраховують не витрачати сили і засоби, а лише спостерігати, як хвиля народного гніву восени винесе Юлію Тимошенко з прем`єрського крісла.

Євген Магда