Віхи тижня: Перша кров регіоналів, пірровий транш МВФ і «сіяч правди» Литвин
12:26, 13 липня 2009
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Цікаво: з вівторка по п`ятницю мільйонери з депутатськими значками виконують завдання з блокування роботи ВР, а на вікенд літають до Криму...
Володимир Литвин став прихильником проведення спарених дострокових виборів Президента і Верховної Ради. Україні обіцяно третій транш кредиту МВФ в обмін на секвестр бюджетних витрат. Нестор Шуфрич не словом, а ділом позмагався за перші ролі в Партії регіонів.
Народні депутати України від Партії регіонів блокують президію Верховної Ради
Непрацюючий парламент - сумне видовище. Народні депутати або демонструють непримиренність біля парламентської трибуни, або тиняються Маріїнським парком з важкими думками про втрачені відпустки. Гримаса долі: Юлія Тимошенко не ходить у Верховну Раду, оскільки керує урядом, Віктор Янукович - через те, що йому соромно в будівлі під куполом. Їх соратникам доводиться відбувати номер. Кумедно спостерігати, як мільйонери з депутатськими значками виконують завдання десятників з блокування роботи законодавчого органу. З вівторка по п`ятницю блокують, на вікенд літають до Криму - квитки в межах країни для слуг народу безкоштовні, вірніше, за державний кошт. Не життя - малина, і незакрита сесія в таких умовах зовсім не виглядає трагедією.
Правда, Володимирові Литвину така ситуація не подобається. Здавалося б, Володимир Михайлович - досвідчений миротворець, який повинен узяти колег-парламентаріїв заморою, примусивши до миру. Та ба, годі: спікер пішов на загострення ситуації, закликав провести спеціальне засідання Верховної Ради за участю Президента і прем`єра, на якому дати оцінку тому, що відбувається в країні і ухвалити політичне рішення про дострокові вибори глави держави й парламенту. Вождь законодавців добре розуміє, що керує, м`яко кажучи, непопулярною в народі організацією, тому щосили намагається розхитати і переламати ситуацію. Голова Верховної Ради всією душею за відкриті списки на парламентських виборах і відмову від рейдерських прийомів під час президентських виборів. Литвин останнім часом невтомно переміщається з однієї телевізійної студії в іншу, «сіє правду» і може розраховувати на деякі електоральні дивіденди. Ось тільки зібрати провідних українських політиків за круглим столом в інтересах країни йому не під силу.
Володимир Литвин
Володимир Михайлович нарікає, що пропозиція про відвертий діалог в сесійному залі не знайшла підтримки у політичних лідерів країни. Нічого дивного, адже кожен з них вже діє за власною передвиборчою програмою. Наприклад, Віктор Ющенко під час розширеної колегії Генеральної прокуратури метав грім і блискавки на адресу присутніх. Президент був обурений зникненням екс-депутата Лозінського, наче й не обіцяв 5 років тому, що закон буде один для всіх. На щастя, від спалаху президентського гніву реально постраждав тільки один генерал, якому довелося проковтнути жуйку. Решта служителів Феміди і охоронців правопорядку слухала, але не дуже переживала, оскільки знає, що реальних важелів впливу на ситуацію у глави держави немає. Підтвердив це і Юрій Луценко, який відмовився звільняти главу Кіровоградського УВС на вимогу Ющенка. «Найчесніший мент» останнім часом поводиться зухвало: відмовився дати дозвіл на оприлюднення даних розслідування інциденту з його участю в аеропорту Франкфурта, проведеного німецькою стороною, і порадив своїм опонентам з Партії регіонів «купити клізму для голови». Нескладно здогадатися, що такі пасажі міністра внутрішніх справ погано стимулюють парламентаріїв підтримати відміну депутатської недоторканності.
Джейла Пазарбазіолу, Юлія Тимошенко
Юлія Тимошенко минулого тижня батожила «фінансових терористів» з Партії регіонів і чарувала місію МВФ. Прем`єр настільки рішуче проти незабезпечених доходами бюджету вимог підвищити прожитковий мінімум, наче сама ніколи не загравала з виборцями за допомогою популістських прийомів. Зате спілкування з Джейлою Пазарбазіолу, керівником місії МВФ в Україні, в уряді визнають вдалим: обіцяно виділення нового транша кредиту. Щоправда, Фонд, певно, наполягатиме на секвестрі Державного бюджету і оздоровленні «Нафтогазу» (читай - підвищенні ціни газу для населення). Але простору для маневру у Юлії Володимирівни все одно не залишилося, доведеться погоджуватися.
Нестор Шуфрич
Віктор Янукович дізнався про реальну силу власного слова. Не встиг лідер Партії регіонів на зустрічі з майбутніми виборцями в Керчі заявити про готовність виграти президентські вибори в першому турі, як Нестор Шуфрич, розсерджений своєю відсутністю біля партійного лідера у момент заяви, відірвався на його вірникові. Нестор Іванович розбив губу Сергію Льовочкіну - колезі-«регіоналу», який представляє в оточенні Януковича «конкуруючу фірму» і займається графіком лідера опозиції. Друзі Фірташа можуть бути задоволені: їм вдалося не допустити створення широкої коаліції, і удар Шуфрича, який представляє у лавах Партії регіонів прихильників Тимошенко, це лише підтверджує. До речі, перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Лавринович від імені регіоналів запевнив, що партія не наполягатиме на дострокових парламентських виборах. Там, схоже, розраховують не витрачати сили і засоби, а лише спостерігати, як хвиля народного гніву восени винесе Юлію Тимошенко з прем`єрського крісла.
Євген Магда
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