Міфи про масове зниження цін: Янукович сказав – треба, Костусєв відповів – єсть!

Останнім часом українські ЗМІ все частіше радують громадян вістями про безпрецедентне зниження цін на основні продукти харчування і проїзд в громадському транспорті. Ця інформація в першу чергу виходить від Антимонопольного комітету України, і, перш за все – з вуст його глави Олексія Костусєва. А все почалося з того, що Віктор Янукович доручив Міністерству економіки розглянути можливість зниження цін на споживчі товари «у зв`язку із зниженням цін на нафтопродукти». Незабаром після цього був підписаний документ, згідно якому галузеві об`єднання АПК мали понизити відпускні гуртові ціни на основні види продовольчих товарів в межах 2–10%. Після цього підметушився АМКУ, що розіслав по регіональних відділеннях 1169 листів з рекомендацією суб`єктам господарювання переглянути торгову надбавку на молочну продукцію, хліб, борошно, цукор, продукти птахівництва, м`ясо і масло.

Партія регіонів сказала «Треба!» (нагадаємо, що головний антимонополіст України – одна з перших осіб в ПР), підприємці відповіли: «Єсть!»

І незабаром, як в добрі радянські часи, на гору пішли рапорти з місць. Керівництво «Фуршета» заявило, що м`ясні і ковбасні вироби «полегшали» на 2–13%, «Метро Кеш энд Кері Україна» здешевило продукти харчування на 7–19%. У Львівській, Тернопільській, Івано-франківській, Дніпропетровській областях супермаркети знизили ціну хлібобулочних виробів, м`ясної та молочної продукції в середньому на 6,3 і 2,5%. Компанія «Бекон» в Київській області знизила ціну свинини з 13,20 до 12 грн., в Закарпатській області м`ясо подешевшало на 8–10%. Агрофірма «Березанська птахофабрика» здешевила яйця на 20%. У Києві і області на 20% подешевшала курятина і яйця і ін. Це так звітував перед ЗМІ Олексій Костусєв, промови якого нагадували тексти рекламних роликів.

Крім того, за заявами голови АМКУ, в Кривому Розі 494 приватні перевізники понизили вартість проїзду на 10–25 коп. на 59 міських маршрутах. У Запоріжжі 7 автоперевізників здешевили проїзд з 1,5 до 1,25 гривень. АМКУ тріумфально заговорив про «повсюдне масове зниження цін на продукти харчування і пасажирські перевезення». Проте при пильнішому розгляді виявляється, що ці заяви, м`яко кажучи, надто вже веселкові.

От як прокоментував їх директор Фонду макроекономічних досліджень «Трансформація» Юрій Муравицький: «Список-то суб`єктів господарювання, що понизили ціни (втім, трохи) вийшов достатньо довгим, але з нього ми так і не знаємо, що відбувається з цінами в Криму, Полтавській, Кіровоградській, Черновецькій, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Рівненській областях і інших регіонах. Але відомо, що Донецькою, Луганською і Одеською областями АМКУ висловив незадоволення і навіть пригрозив штрафами підприємствам, які не збираються міняти ціни. Хоча в тій же Одесі ціни міняли: після рекомендацій комітету буханець житнього хліба подорожчав там на 20 копійок.

Що стосується гучного зниження тарифів в запорізьких маршрутах на 25 копійок, то навряд чи варто цьому особливо радіти, враховуючи, що в червні приватні автоперевізники міста підвищили їх вартість на 50 копійок. У Києві ж, де більше всього маршрутів, ціни на проїзд залишилися такими самими, і, мабуть, збільшуватимуться. А щодо зниження цін на м`ясо птиці скажу, що це звичайний стан для ринку: у жовтні-листопаді попит на курятину падає, і її ціна може знизитися на 20%».

Дійсно, ми відвідали Житній ринок столиці, де продавщиця відділу, який торгує м`ясом птиці, Галина повідала нам наступне:

«Так, останнім часом ціни на курку знизилися у мене приблизно на гривню. Але таке відбувається кожного разу у цій порі року. Минулого року вони впали навіть на півтори гривні. Ціни на яйця знизилися на п`ятдесят копійок. Як і минулого року. Нічого, до Нового року коштуватимуть як раніше», – оптимістично запевняє Галина.

Микола Горбачов, віце-президент Української зернової Асоціації, комерційний директор ТОВ «Суфле Україна», повідомив таке:

«Останнім часом відзначається тільки підвищення ціни на хліб. І так буде далі. Проте це не залежить від цін на бензин, який в структурі виробництва хліба займає всього 5–7% витрат, тоді як електроенергія і газ від 20% до 30%. За останні три роки відпускна ціна за тонну пшениці знизилася з 1300 до 800 гривень. Проте хліб тільки подорожчав, оскільки людям, зайнятим у виробництві хлібобулочних виробів, стали платити «білу» зарплату, причому вище за ту, що була раніша. А взагалі хліб – продукт політичний. Коли політикам треба відзвітувати про зниження темпів інфляції, вони хочуть знизити вартість споживчої корзини, де вагому частину займає хліб. Тоді як звіти про зниження на нього ціни не відповідають істині. Він тільки дорожчатиме, і уряд не зможе зупинити цей процес».

Юлія Контрік, редактор сайту «Цукор України»:

«Дійсно, останнім часом реєструється певне зниження цін на цукор. Але це пов`язано не з розповсюдженням АМКУ своїх рекомендацій, а з високим урожаєм цукрових буряків. Відзначу, що такого високого урожаю не було десять років – з 1996 року. В результаті виробництво цукру збільшилося до двох мільйонів тонн, що на 400–500 тонн вище, ніж у попередні роки. Гуртові відпускні ціни склали 2860–2870 гривень за тонну. Тоді як ще в квітні вони були 4250».

Що стосується «зниження цін» на продукти харчування в Києві, то ми його спостерігали особисто. На Оболоні (вул. Героїв Дніпра) в супермаркеті «Велика Кишеня» за останній місяць в середньому літр молока тривалого зберігання «подешевшав» приблизно з 4,50 до 4,70 гривні. Звичайне «Яготинське» молоко було 2,94, стало 3,45 грн. Ще пару тижнів тому чотириста п`ятдесят грамів сиру «Президент» коштували 7,80 грн., але на пачці дописали слово «Новий» («новий Президент»?), і тепер сир став коштувати 8,80. Більше нічого в цьому сирі не змінилося: і у старому, і в «Новому» ті ж дев`ять відсотків жирності.

«Якщо зниження цін, пов`язане з сезонними коливаннями і високим урожаєм, уряд ставить собі в заслугу, то, напевно, слід пригадати незабутнє: «Ушла зима, настала лето. Спасибо партии за это!», – підсумовує Юрій Муравицький.

Антон Зікора