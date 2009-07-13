Литвин оголосив позачергове пленарне засідання Верховної Ради

Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України відбудеться у вівторок, 14 липня.

Про це УНІАН повідомили в Інформаційному управлінні апарату ВР.

Відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради, у парламенті зареєстрована ініціатива 151 народного депутата, яка співвідноситься з вимогами частини другої статті 83 Конституції України, щодо проведення позачергового пленарного засідання Верховної Ради.

У зв`язку з цим голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН повідомляє, що позачергове пленарне засідання розпочнеться у вівторок о 16-й годині.

Засідання Погоджувальної ради депутатських фракцій розпочнеться о 15-й годині того ж дня.