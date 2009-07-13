Наша Україна офіційно зареєструвала зміну назви партії

“Народний Союз Наша Україна» надіслав до Міністерства юстиції офіційне повідомлення про зміну назви партії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, згідно з повідомленням, “Народний Союз Наша Україна" перейменовано на «політична партія "Наша Україна"». Відповідне рішення було ухвалено на VII з`їзді НСНУ 27 червня 2009 року.

Міністерство юстиції взяло до відома інформацію про перейменування партії. Відповідні зміни внесено до Реєстру політичних партій України, зазначили в прес-службі.

“Народний Союз Наша Україна" був зареєстрований Міністерством юстиції 22 березня 2005 року та внесений до Реєстру політичних партій під №112.

***Відповідно до Закону «Про політичні партії в Україні», партії повинні інформувати Міністерство юстиції України про зміни назви, програми, статуту, керівних органів партії, їх адреси та місцезнаходження у тижневий строк після прийняття рішень з цих питань.