Видрін: ККД у нинішньої Верховної Ради нижчий, ніж у паровоза

Нинішній склад Верховної Ради є найбільш неефективним за всю історію українського парламентаризму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив політолог, заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Дмитро ВИДРІН сьогодні на прес-конференції у Києві.

На його думку, “цей парламент не зможе ефективно працювати, адже мінімальна перевага коаліції над опозицією співпала з низьким рівнем політичної культури”.

“Парламент ефективно працює з “мінімальним зазором” (щодо чисельності більшості та опозиції – УНІАН) за умови високого рівня політичної культури....”, - сказав політолог, наголосивши, що “у нашій Верховній Раді люди місяцями не з’являються на роботі, адже мають бізнес, відпочивають на якихось островах”.

За таких умов, переконаний Д.ВИДРІН, “парламент не може працювати фізично працювати – це не дозволяє рівень політичної культури”.

Він також наголосив, що “нинішня Верховна Раді є найбільш неефективною за всю історію українського парламентаризму”.

“ККД у нинішньої Верховної Ради нижчий, ніж у паровоза. Якщо вона не працює зараз, то ситуація не зміниться й у подальшому”, - переконаний Д.ВИДРІН.