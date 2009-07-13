Замість Лозінського у Раду прийшов пенсіонер з Вишневого

Центральна виборча комісія визнала обраним і зареєструвала народним депутатом від Блоку Юлії Тимошенко Олега ТИЩЕНКА замість Віктора ЛОЗІНСЬКОГО.

Як повідомили УНІАН у відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії, відповідне рішення було прийнято сьогодні на черговому засіданні Центральної виборчої комісії, яке провів голова Комісії Володимир ШАПОВАЛ.

Як нагадали в ЦВК, Верховна Рада України достроково припинила повноваження народного депутата України В.ЛОЗІНСЬКОГО у зв’язку з його особистою заявою про складення ним депутатських повноважень. Відтак Центральна виборча комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі О.ТИЩЕНКА (1942 року народження, освіта вища, пенсіонера, проживає в місті Вишневе Києво-Святошинського району Київської області), члена партії Всеукраїнське об`єднання „Батьківщина”, включеного до виборчого списку „Блоку Юлії Тимошенко” під № 176.

О.ТИЩЕНКУ під час засідання було вручено тимчасове посвідчення встановленого зразка.