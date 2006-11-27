Кримський парламент просить ВР не прирівнювати воїнів УПА до ветеранів війни

Президія парламенту АРК просить ВР не прирівнювати воїнів УПА до ветеранів війни

Президія Верховної Ради Криму закликає депутатів Верховної Ради України не ухвалювати закон про прирівнення воїнів Української повстанської армії до ветеранів Великої Вітчизняної війни. Про це йдеться у зверненні Президії ВР автономії до народних депутатів України, переданому УНІАН.

Президія ВР Криму нагадує, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО указом "Про всебічне вивчення й об`єктивне висвітлення діяльності українського визвольного руху і сприяння процесу національного примирення" рекомендував парламентові України ухвалити закон про прирівнення воїнів УПА до ветеранів війни. Президія ВР АРК звертається до народних депутатів України "із закликом не допустити ухвалення цього закону", оскільки вважає, що спроба прирівняти воїнів УПА до ветеранів Великої Вітчизняної війни є спробою "реабілітації в Україні пособників фашизму". "Президія Верховної Ради Автономної Республіки Крим звертається до Верховної Ради України з вимогою не допустити національної ганьби - зради подвигів наших батьків і дідів, які віддали життя за звільнення України від фашизму, осквернення пам`яті мільйонів мирних громадян, убитих, замучених, покалічених руками фашистів і їхніх пособників", - наголошується у зверненні.

Крім того, Президія парламенту Криму просить ВР заборонити діяльність політичних партій і громадських організацій, що пропагують "людиноненависницьку ідеологію нацизму і фашизму", а також вимагає заборонити використання нацистської символіки і розповсюдження фашистської літератури.