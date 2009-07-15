Замість саміту Медведєв запросив президентів на перегони

18 липня замість участі в традиційному неформальному саміті СНД на рівні глав держав президенти країн Співдружності зустрінуться в Москві на перегонах на приз Президента Росії.

Про це пише російська газета «Ведомости» (15 липня), посилаючись на джерело в Кремлі.

Зокрема, Москва запросила всіх лідерів країн Співдружності на верхогони, які пройдуть у суботу на Центральному іподромі, але не надаватиме їх спілкуванню статусу неформального саміту СНД, розповіло «Ведомостям» джерело в Кремлі. За його словами, «політичний підтекст заходу максимально зведено нанівець: хто цікавиться перегонами, той і приїде».

Повідомляється, що з 11 лідерів країн СНД до Москви приїдуть не всі. За словами джерела в адміністрації Президента РФ, свою участь у заході на вчорашній день підтвердили лише п`ятеро: лідери Вірменії, Азербайджану, Казахстану, Таджикистану і Молдови. Всі ці країни, за винятком Таджикистану, виставили на перегонах своїх коней. За даними співрозмовника видання, участь у заході також візьмуть президенти Південної Осетії і Абхазії.

Співробітник прес-служби Президента Білорусі повідомив, що суботній захід у списку у Олександра ЛУКАШЕНКА присутній, але точніше підтвердити його участь обіцяли не раніше четверга. У червні О.ЛУКАШЕНКО відмовився приїхати до Москви на саміт ОДКБ через «молочну війну» з Росією.

Питання про участь Президента Узбекистану Іслама КАРІМОВА - на розгляді, повідомив співробітник посольства цієї країни в РФ. Але, за словами високопоставленого джерела в МЗС Росії, І.КАРІМОВ до Москви, швидше за все, не приїде.

Тим часом, пише газета, на московські перегони точно не приїдуть президенти України і Туркменістану Віктор ЮЩЕНКО і Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВ.

Як пояснив «Ведомостям» представник українського Посольства в Москві, «через різні канали ми одержали чіткий сигнал, що російська сторона не готова провести повноцінну двосторонню зустріч двох президентів. У зв`язку з цим участь В.ЮЩЕНКА в перегонах становить сумнівну доцільність».

Про неучасть Г.БЕРДИМУХАММЕДОВА повідомив представник дипмісії Туркменістану. За даними джерела «Ведомостей» в Кремлі, приїзду туркменського лідера завадила хвороба родича.