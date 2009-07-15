Екс-начальник Управління державної охорони (УДО) Валерій Гелетей підтверджує, що замахи на відомих політиків готувалися. Про це він заявив в інтерв`ю виданню " Комерсант-Україна ".

"Один раз я заявляв про підготовку замахів – на Юлію Тимошенко, Давида Жванію і Юрія Луценка. Я хочу вас запитати – як мої слова повинні були підтвердитися? Мали вбити когось з осіб, що охороняються? Моя інформація про замахи була абсолютно правдивою, і підтвердження цьому – той факт, що відповідна кримінальна справа досі розслідується. Якби це була дезинформація, справу вже б закрили", - каже Гелетей.

Інформацію про погрози Віктору Балозі, якому нібито погрожував один з високопосадовців в уряді екс-начальник УДО коментувати відмовився, посилаючись на те, що розслідуванням займався не він.

На питання, чи були інші повідомлення про підготовку замахів на відомих політиків, Гелетей відповів:

"Так, у нас неодноразово були повідомлення про загрозу життю осіб, які охоронялися. І кожного разу ми підсилювали охорону залежно від того, наскільки серйозна загроза. Такі повідомлення завжди були і будуть хоч би з тієї причини, що в країні є неадекватні і психічно хворі люди, які виношують плани злочинів проти чиновників".