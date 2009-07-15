20 років тому Рух був потужним суспільно-політичним рухом

У Чернігові вшанували учасників боротьби за незалежність України в 1989-1992 роках.

Як передає кореспондент УНІАН, в Чернігівській облдержадміністрації відбулась урочиста зустріч керівників міста та області з активними учасниками боротьби за незалежність України наприкінці 1980-х – початку 1990-х років та з нагоди 20-ї річниці створення громадсько-політичної організації “Народний Рух України за перебудову”.

Голова облдержадміністрації Володимир ХОМЕНКО привітав громадських і політичних діячів Чернігівщини, журналістів і всіх, хто причетний до національно-визвольних змагань.

Він назвав 9 липня 1989 року, коли було створено Чернігівську крайову організацію Народного Руху України за перебудову, вікопомною датою, адже новостворений осередок став одним з найперших в Україні, які у вересні 1989 року виступили фундаторами всеукраїнського Народного Руху.

«Це була масова платформа, яка згуртувала багатьох людей, база формування сучасної багатопартійної системи в Україні взагалі, і на Чернігівщині, зокрема», - сказав голова Чернігівської облдержадміністрації.

Також В.ХОМЕНКО повідомив, що у Чернігові планується видати перший збірник документів і матеріалів про історію створення та діяльність регіональної організації Народного Руху України за перебудову. До книги, що буде присвячена 20-річчю організації, увійдуть унікальні документи, спогади учасників подій, наукові статті, публікації з місцевої періодики, фотоматеріали.

На думку В.ХОМЕНКА, відзначаючи 20-річчя від часу створення Народного Руху України за перебудову, українці прагнуть осмислити цей потужний суспільно-політичний феномен.

Учасникам зустрічі вручили почесні грамоти ОДА, обласної ради та подяки Чернігівського міського голови.