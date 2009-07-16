Зміни до закону про вибори Президента сприятимуть фальсифікаціям

Зміни до закону про вибори Президента України, у разі їх ухвалення Верховною Радою, сприятимуть масштабним фальсифікаціям під час виборів глави держави.

По це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН заявив лідер Партії малого та середнього бізнесу Ярослав МІСЯЦЬ.

Він нагадав, що 1 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виборів Президента України”.

При цьому Я.МІСЯЦЬ розкритикував вищезазначені законодавчі зміни.

“Виборчий процес в Україні буде ширмою – створять ілюзію виборів”, - сказав Я.МІСЯЦЬ.

Він зауважив, що проектом документу знімається обмеження на розмір виборчого фонду кандидата на пост Президента, який у даний час становить 50 тисяч мінімальних зарплат.

Крім того, за словами лідера Партії малого і середнього бізнесу, законопроектом передбачається, що добровільний внесок фізичної особи у виборчий фонд одного з кандидатів не може перевищувати 400 мінімальних зарплат, нині ця цифра становить 25.

Я.МІСЯЦЬ також зауважив, що пропонується не обмежувати суму власних коштів кандидата, яка може бути перерахована до його виборчого фонду, і кошти партії чи блоку, які висунули кандидата у Президента.

Він також зазначив, що ініціатори цього законопроекту – фракції БЮТ та Партії регіонів - намагаються значно обмежити повноваження Верховного Суду у виборчому процесі.

“Цей законопроект спрямований на те, щоб мати можливість зняти з перегонів будь-якого кандидата в Президенти, в якого немає депутатської фракції у Верховній Раді”, - сказав він.

У свою чергу, представник громадського об’єднання "Народна варта" Марина ВЛАСЮК зауважила, що цим законопроектом передбачається доповнити Кримінально-процесуальний кодекс України положенням, згідно з яким, під час виборчого процесу слідчі, прокуратура та суд можуть здійснювати будь-які дії щодо виборчих комісій, окремих її членів виключно за умови порушення у встановленому порядку кримінальної справи.

Крім того, додала вона, у інвалідів, хворих та людей похилого віку заберуть право голосу, адже передбачається заборона проводити голосування на дому.

“За таких положень закону вибори Президента взагалі можна не проводити”, - переконана М.ВЛАСЮК.