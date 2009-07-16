Пам'ятником Мазепі займеться суд

Товариство “Просвіта” розглядає можливість звернутися до суду з позовом до Полтавської міської ради та міського голови Полтави Андрія МАТКОВСЬКОГО у зв’язку з діями по перешкоджанню будівництву пам’ятника гетьману Івану Мазепі у Полтаві.

Про це УНІАН повідомив керівник полтавського осередку “Просвіти”, народний депутат України Микола КУЛЬЧИНСЬКИЙ.

За його словами, зрив міськрадою Полтави та її мером затверджених раніше термінів початку будівництва пам’ятника І.Мазепі завдало значних матеріальних збитків товариству “Просвіта”, яке вже перерахувало більше 1 млн. 100 тис. грн. господарюючим суб’єктам на побудову пам’ятника.

М.КУЛЬЧИНСЬКИЙ також наголосив, що дані кошти були зібрані як доброчинні внески українськими громадянами.

"Міська рада і мер роблять усе можливе і неможливе, аби затягти будівництво пам`ятника. Проте, незважаючи на понесені матеріальні втрати, я впевнений, що пам`ятник Мазепі буде встановлений, як і планувалося раніше, до Дня Незалежності", - зазначив М.КУЛЬЧИНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 липня депутати міської ради Полтави на позачерговій сесії мають розглянути питання про скасування свого рішення від 22 серпня 2008 року «Про узгодження місця розташування пам`ятника гетьману України Івану Мазепі».

За розрахунками ініціаторів проекту, побудова пам`ятника коштуватиме 1 млн. 824 тис. грн.