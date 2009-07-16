Тігіпко про гроші, вибори і найбільше задоволення

Екс-радник прем`єр-міністра Сергій ТІГІПКО має намір самостійно почати фінансування своєї президентської виборчої кампанії, але сподівається на допомогу прихильників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив учора на прес-конференції в Донецьку.

«Почну сам, а далі прихильників додасться. Профінансуємо всі разом», - сказав С.ТІГІПКО, відповідаючи на запитання, на яку фінансову допомогу він розраховує у своїй виборчій кампанії.

Говорячи про те, наскільки його торкнулась економічна криза, С.ТІГІПКО зазначив: «Я досить багата людина, на відміну від наших політиків, які всі у нас, за рідкісним винятком, «сироти казанські», вони мають дуже скромні квартири, багато хто навіть машин не має». Він додав, що його бізнес в нинішніх умовах кризи нормально виживає.

Також С.ТІГІПКО заявив, що йому подобається робити для людей добрі справи.

«Найбільше задоволення отримуєш, коли комусь робиш приємність. Якщо я можу зробити щось добре для 46 млн. українців, що мені ще треба? Мені в кайф. Я займаюся політикою, і я йду в це з дуже добрим, правильним настроєм», - резюмував він.