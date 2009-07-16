БЮТ сьогодні прокинувся раніше за регіоналів
09:46, 16 липня 2009Політика
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Нардепи засіли у президії
Народні депутати від БЮТ заблокували трибуну та президію Верховної Ради.
Як повідомили УНІАН у фракції, «йдеться не про блокування трибуни, а про розблокування роботи парламенту».
Народні депутати цієї фракції перебувають у парламенті із 7-ї години ранку.
В сесійній залі відсутні народні депутати від Партії регіонів. За деякими даними, у них проходить засідання фракції.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у ВР заплановане позачергове засідання. Раніше депутати від Партії регіонів блокували трибуну і президію парламенту, вимагаючи ухвалення закону про підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.
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