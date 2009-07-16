БЮТ сьогодні прокинувся раніше за регіоналів

Народні депутати від БЮТ заблокували трибуну та президію Верховної Ради.

Як повідомили УНІАН у фракції, «йдеться не про блокування трибуни, а про розблокування роботи парламенту».

Народні депутати цієї фракції перебувають у парламенті із 7-ї години ранку.

В сесійній залі відсутні народні депутати від Партії регіонів. За деякими даними, у них проходить засідання фракції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у ВР заплановане позачергове засідання. Раніше депутати від Партії регіонів блокували трибуну і президію парламенту, вимагаючи ухвалення закону про підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.