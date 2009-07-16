Партія регіонів заблокувала Литвина

Фракція Партії регіонів заблокувала вихід із кабінету голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА.

На даний час члени фракції БЮТ перебувають у сесійній залі і робить усе, щоб не допустити депутатів від Партії регіонів до блокування трибуни і президії парламенту.

Як заявив в інтерв’ю журналістам народний депутат від БЮТ Олег ЛЯШКО, зроблено все для того, щоб парламент зміг працювати. За його словами, незважаючи на те, що двері у президію заблоковані кріслами, коли В.ЛИТВИН заходитиме у президію, йому дадуть можливість це зробити, а вхід блокується від депутатів з Партії регіонів.