Кожем’якін намагався прорватися у кабінет Литвина

Народний депутат від БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН намагався прорватися у кабінет голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА.

Як передає кореспондент УНІАН, з протилежного боку двері тримають, відбувається сутичка. Що саме відбувається у кабінеті В.ЛИТВИНА, не видно, оскільки двері зачинено, лише чуються крики і стукіт.

Народні депутати від Партії регіонів підійшли до дверей кабінету голови ВР і перекрили їх. А.КОЖЕМ’ЯКІН відійшов від дверей.