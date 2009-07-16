Кожем’якін намагався прорватися у кабінет Литвина
09:59, 16 липня 2009Політика
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Чуються крики і стукіт
Народний депутат від БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН намагався прорватися у кабінет голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА.
Як передає кореспондент УНІАН, з протилежного боку двері тримають, відбувається сутичка. Що саме відбувається у кабінеті В.ЛИТВИНА, не видно, оскільки двері зачинено, лише чуються крики і стукіт.
Народні депутати від Партії регіонів підійшли до дверей кабінету голови ВР і перекрили їх. А.КОЖЕМ’ЯКІН відійшов від дверей.
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