Литвину вдалося вийти з кабінету - спікер відкрив сесію

У Верховній Раді України відкрилося позачергове пленарне засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, у сесійній залі зареєструвалося 250 народних депутатів.

Голові Верховної Ради України Володимиру ЛИТВИНУ вдалося вийти зі свого кабінету, який був заблокований представниками фракції Партії регіонів, і зайти до президії для відкриття сесії.

Голова ВР, відкривши пленарне засідання, зауважив, що на сьогодні деякі політичні сили демонструють, що в них немає жодного бажання ухвалювати рішення, і все робиться для того, щоб довести ситуацію до абсурду.