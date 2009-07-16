Литвину вдалося вийти з кабінету - спікер відкрив сесію
10:10, 16 липня 2009Політика
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Зареєструвалися 250 депутатів
У Верховній Раді України відкрилося позачергове пленарне засідання.
Як передає кореспондент УНІАН, у сесійній залі зареєструвалося 250 народних депутатів.
Голові Верховної Ради України Володимиру ЛИТВИНУ вдалося вийти зі свого кабінету, який був заблокований представниками фракції Партії регіонів, і зайти до президії для відкриття сесії.
Голова ВР, відкривши пленарне засідання, зауважив, що на сьогодні деякі політичні сили демонструють, що в них немає жодного бажання ухвалювати рішення, і все робиться для того, щоб довести ситуацію до абсурду.
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