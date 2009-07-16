Тимошенко за ланчем запропонувала корейцям декілька проектів

В українському уряді буде створена спеціальна група сприяння корейським інвесторам, роботу якої очолить віце-прем`єр-міністр Григорій НЕМИРЯ.

Як повідомляє прес-служба Кабінету міністрів, про це прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила у Сеулі, відкриваючи робочий ланч з представниками провідних ділових кіл Кореї.

"Ми створимо спеціальні механізми співпраці. При українському уряді діятиме спеціальна група, яка буде займатися тим, щоб просувати ваші інвестиції в ті галузі, в яких ви хочете співпрацювати з Україною", - зазначила вона.

Прем’єр повідомила, що уряд розраховує на співпрацю у сфері енергетики, зокрема, виробленні і транспортуванні енергії, впровадженні енергозберігаючих технологій, залученні відновлювальних джерел енергії, видобутку нафти і газу, а також розвитку інфраструктури та логістики в аграрному секторі.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що її візит до Республіки Корея розпочне масштабний процес притоку корейських інвестицій в економіку України.

Про це вона заявила, відкриваючи зустріч з керівництвом індустріально-промислових груп Кореї.

"Уряд буде сприяти тому, щоб компанії Південної Кореї почувалися комфортно, мали можливість виконувати інвестиційні програми, і щоб усі зелені шляхи для ведення бізнесу були відкриті", - зазначила прем’єр.

У свою чергу, керівники корейських корпорацій висловили зацікавленість у реалізації в Україні інфраструктурних проектів – будівництві портів, залізниць; у розробці українських покладів урану; отриманні української сталі.

Віце-президент корпорації „Хьюндай-КІА моторс” подякував Ю.ТИМОШЕНКО за дотримання обіцянки всіляко допомагати корейським інвесторам.

Прем’єр-міністр України також зустрілася з керівництвом компанії “SK Тelecom” і запропонувала потужній корейській корпорації взяти участь у кількох великих інвестиційних проектах в Україні.

За її словами, йдеться про приватизацію "Укртелекома", побудову нового сучасного нафтопереробного заводу, а також видобуток природного газу з шельфу Чорного моря.

"Я знаю, що ваша компанія спеціалізується на видобутку нафти і газу саме з глибоководних шельфів. Це дуже важливо для нас", - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр запросила керівництво компанії відвідати Київ, щоб на місці розглянути конкретні пропозиції щодо участі в інвестиційних проектах. "Уряд буде їх супроводжувати", - зазначила вона.

У свою чергу, президент компанії “SK Тelecom” ЛІМ Йонг Сунг запевнив, що його корпорація зацікавлена в участі в усіх запропонованих Ю.ТИМОШЕНКО проектах. "Ми дуже в них зацікавлені", - зазначив він.

Прем’єр оглянула виставкову залу корпорації “SK Тelecom”, де ознайомилася з розробками корейських інженерів і вчених.

Корпорація “SK Тelecom” є третьою за величиною компанією в Південній Кореї після „Самсунг” і „Хьюндай моторс”. Вона займається енергетичними, телекомунікаційними проектами, бізнесом у сфері нафтохімії, логістики та послуг. Загальні активи компанії становлять 72 млрд. дол.