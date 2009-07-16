У Раді вже б'ються (доповнена)

В.ЛИТВИН називає неприпустимим блокування роботи парламенту і закликає лідерів усіх політичних сил прийти до ВР і висловити свою позицію.

«Хай усі вожді прийдуть до Верховної Ради та аргументують свою позицію», - сказав В.ЛИТВИН.

У президії Верховної Ради перебувають депутати від БЮТ, які роблять все, аби голова ВР провів засідання. Водночас, депутати від Партії регіонів перебувають біля трибуни парламенту. Там же присутні і частина членів фракції БЮТ.

Після того, як В.ЛИТВИН поставив на розгляд перше питання порядку денного сьогоднішнього пленарного засідання, депутати від Партії регіонів намагалися зламати його мікрофон, але члени БЮТ цьому завадили, внаслідок чого відбулася сутичка.