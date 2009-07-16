Табачник відкрито заявив, що брехав, блефував і займався чорним піаром

Народний депутат Дмитро ТАБАЧНИК (фракція Партії регіонів) зізнався, що першим в Україні під час президентської кампанії 1994 року почав використовувати “брудні політичні технології”.

Про це пише “Газета по-українськи”(№ 102 від 16 липня).

“Усім “чорним піаром” займався я”, - сказав Д.ТАБАЧНИК. Через одне з інформаційних агентств (газета уточнює назву інформагентства) “ми часто розміщували соціологічні опитування. Наприклад, соціологічний центр “Одуванчик” чи “Аленький цветочек” провів опитування у Херсонській області. У його ході “виявилося”, що там із великим відривом лідирує КУЧМА. На другому місці КРАВЧУК, на третьому - МОРОЗ. Цифри брали зі стелі”, - цитує газета слова Д.ТАБАЧНИКА, який під час президентської виборчої кампанії 1994 року керував штабом кандидата Леоніда КУЧМИ.

На його думку, таким чином він додавав упевненості прихильникам свого кандидата. “При цьому блефував. Щоб приголомшити кількістю цифр, я, маючи попередні підрахунки наших штабів, називав цифри аж до одиниць. Наприклад, у Донецькій області КУЧМА набрав 2 мільйони 300 тисяч 716 голосів. А мені кричать: “А у Житомирській області?” А я їм відповідаю: ”Так, будь-ласка - 294 тисячі 557 голосів”, - цитує газета слова народного депутата.

У свою чергу, голова правління Центру прикладних політичних досліджень “Пента” Володимир ФЕСЕНКО зауважив, що справжньою соціологією Д.ТАБАЧНИК не займався.

“Те, що він зараз у цьому зізнається, не робить йому честі. Це свідчить, що в українських політиків уже тоді не було моральних обмежень. Йдеться про справді брудні технології. Якщо їх спокійно використовують та ще більш спокійно про це говорять, значить, у людей немає гальм. Політик, який не має гальм, робить нещасливою свою країну. Фактично він приводить до аварії політичну систему. Тоді така практика лише починалася, а зараз широко використовується. ТАБАЧНИК відкрито говорить, що брехав, займався брудними технологіями. Водночас ЯНУКОВИЧ запрошує політичні сили відмовитися від чорного піару, укласти угоду. Ось їм перший крок і потрібно зробити - позбавитися таких, як ТАБАЧНИК”, - вважає В.ФЕСЕНКО.