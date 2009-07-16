Верховна Рада зі скрипом запрацювала

У Верховній Раді України відкрилося позачергове пленарне засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, у сесійній залі зареєструвалося 250 народних депутатів.

Голові Верховної Ради України Володимиру ЛИТВИНУ вдалося вийти зі свого кабінету, який був заблокований представниками фракції Партії регіонів, і зайти до президії для відкриття сесії.

Голова ВР, відкривши пленарне засідання, зауважив, що на сьогодні деякі політичні сили демонструють, що в них немає жодного бажання ухвалювати рішення, і все робиться для того, щоб довести ситуацію до абсурду.

В.ЛИТВИН назвав неприпустимим блокування роботи парламенту і закликав лідерів усіх політичних сил прийти до ВР і висловити свою позицію.

«Хай усі вожді прийдуть до Верховної Ради та аргументують свою позицію», - сказав В.ЛИТВИН.

У президії Верховної Ради перебувають депутати від БЮТ, які роблять все, аби голова ВР провів засідання. Водночас, депутати від Партії регіонів перебувають біля трибуни парламенту. Там же присутні і частина членів фракції БЮТ.

Після того, як В.ЛИТВИН поставив на розгляд перше питання порядку денного сьогоднішнього пленарного засідання, депутати від Партії регіонів намагалися зламати його мікрофон, але члени БЮТ цьому завадили, внаслідок чого відбулася сутичка.