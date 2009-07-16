Регіонали відключили систему «Рада»

Народні депутати від Партії регіонів відключили систему «Рада».

Як передає кореспондент УНІАН, поки голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН зачитував депутатські запити і пропонував депутатам розглянути декілька законопроектів стосовно фінансування Євро-2012, декілька депутатів від Партії регіонів пробралися до сектора, де знаходиться електронна система «Рада». Вони намагалися пробратися через двері, де знаходиться цей сектор (третій поверх, навпроти ложі преси – УНІАН), однак вони виявилися закритими.

Після цього депутати-«регіонали» перелізли через парканчик у ложі для помічників парламетаріїв і зайшли до сектора системи «Рада». Депутати Владислав ЛУК’ЯНОВ, Дмитро ШЕНЦЕВ, Ельбрус ТЕДЕЄВ відключили систему «Рада», в результаті припинили роботу усі електронні табло у сесійній залі та усі мікрофони на робочих місцях депутатів. Працюють лише мікрофони в президії.

Саме за допомогою цих мікрофонів представники фракцій виступають із заявами щодо ситуації, яка склалася у парламенті.

У цей час у президії ВР залишаються депутати від БЮТ, а біля трибуни - депутати від Партії регіонів і частина членів БЮТ.