Регіонали побилися з охороною Литвина

У парламенті сталась бійка між народними депутатами від Партії регіонів та охороною голови Верховної Ради.

Як повідомляє “Українська правда”,бійка сталась у приймальні голови ВР Володимира ЛИТВИНА. У ній взяли участь, зокрема "регіонали" Владислав ЛУК’ЯНОВ та Михайло ЧЕЧЕТОВ, які побилися з охороною В.ЛИТВИНА.

Бійка сталася через те, що охорона намагалася вивести В.ЛИТВИНА з кабінету, а їм завадили депутати від Партії регіонів. Депутати намагалися не випустити В.ЛИТВИНА з кабінету. Перед цим "регіонали" заблокували спікера у його кабінеті.