Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що не закриє сесію парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у залі засідань ВР.

За словами голови ВР, на сьогодні немає жодної підстави, щоб блокувати роботу парламенту. В.ЛИТВИН наголосив, що події у сесійній залі «не можуть прикрашати нас». Він підкреслив, що готовий поставити на розгляд законопроект щодо соціальних стандартів (на вимогу фракції Партії регіонів – УНІАН), і якщо не відбудеться позитивне голосування, то “тоді вже нехай блокують трибуну”.

В.ЛИТВИН наголосив: «Вожді спустили команду і не можуть її зупинити».

Він заявив, що готовий закрити сьогоднішнє засідання, але не закриватиме сесію, пропонуючи народним депутатам працювати «у суботу, неділю, понеділок».

В.ЛИТВИН вкотре наголосив на необхідності спеціального засідання парламенту за участю Президента України Віктора ЮЩЕНКА і прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як сказав В.ЛИТВИН, сьогодні народні депутати «з високої трибуни плюють, причому смачно» на країну.