У президії ВР Литвин, Лавринович і Томенко сперечаються

У президії Верховної Ради відбувається суперечка між головою ВР Володимиром ЛИТВИНИМ, його першим заступником Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ і заступником Миколою ТОМЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, вони сперечаються щодо норм Регламенту ВР.

У цей час народні депутати від БЮТ і Партії регіонів залишаються біля трибуни.

У президії перебувають народні депутати від БЮТ, які перешкоджають “регіоналам” потрапити туди.

Лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО та перший заступник керівника фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ вийшли із зали засідань для проведення консультацій.