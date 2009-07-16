Охорона Балоги погрожувала зброєю міліції і нардепу Бородіну?

Столична міліція розслідує погрози з боку працівників Управління державної охорони на адресу народного депутата України від БЮТ Всеволода БОРОДІНА.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в місті Києві.

За інформацією ВЗГ, вчора до столичного ГУМВС звернувся народний депутат України В.БОРОДІН із заявою про те, що близько 13 год. 30 хв., рухаючись на власному автомобілі по вул. Сагайдачного, він разом із дружиною став свідком грубого порушення правил дорожнього руху з боку невідомих йому осіб, які рухались на автомобілі марки «Ауді А-8».

Коли депутат зробив зауваження особам щодо припинення протиправних дій, один з невідомих відчинив пасажирське вікно автомобіля, та висунувшись, направив у бік народного депутата України пістолет, повідомив депутат.

Після звернення народного депутата України до правоохоронних органів на затримання підозрілих осіб були орієнтовані всі наряди міліції й незабаром наряд міліції затримав розшукуваний автомобіль на Контрактовій площі.

В авто знаходились три працівника УДО, які категорично відмовились давати пояснення щодо погроз народному депутату України, повідомляє міліція.

Як йдеться в повідомленні ВЗГ, "з’ясовано, що номерний знак, який знаходився на автомобілі «Ауді», належить іншому автомобілю, який зареєстровано на БАЛОГУ Петра Івановича".

На місце події прибули керівники ГУМВС України в Києві та Подільського райуправління. Вони прийняли рішення про вилучення автомобіля для перевірки на причетність до подій, пов’язаних з народним депутатом України В.БОРОДІНИМ.

Однак, повідомляє ВЗГ, офіцери УДО в категоричній формі відмовились надавати автомобіль для перевірки. При цьому вони погрожували застосуванням вогнепальної зброї у велелюдному місці проти працівників міліції.

За інформацією міліції, "через декілька хвилин на місце події прибули народні депутати України Михайло ПОЛЯНЧИЧ та Ігор КРІЛЬ, які, прикриваючись депутатською недоторканністю, вчинили опір й не дали працівникам міліції вилучити автомобіль, погрожуючи при цьому звільнити з посади керівника Подільського райуправління міліції".

"Ця подія викликає обурення у працівників міліції, - йдеться в повідомленні ВЗГ ГУМВС України в Києві. - Народні депутати України продемонстрували правовий нігілізм, відкрито вчинивши протиправні дії. Поведінку цих народних депутатів під час інциденту зафіксовано технічними засобами".

На даний момент в діях невідомих осіб, які погрожували народному депутату В.БОРОДІНУ вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 129 Кримінального кодексу України («погроза вбивством»). Санкція цієї статті передбачає арешт до 6 місяців або обмеження волі на термін до 2-х років.

У зв’язку з тим, що у вказаній події вбачаються ознаки посадових злочинів, а також фігурують посадові особи УДО, матеріали будуть передані до прокуратури для прийняття рішення згідно з чинним законодавством, зазначили в міліції.