Литвин не виконав погрозу - і оголосив перерву

У пленарному засіданні Верховної Ради України оголошено перерву до 12.30.

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим голова ВР Володимир ЛИТВИН заявив, що закриє засідання парламенту о 12-й годині, оскільки парламент не може чекати, доки вестимуться переговори за кордоном (йдеться про візит прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО до Республіки Корея - УНІАН).

Через кілька секунд після цих слів до сесійної зали забіг перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМЯКІН, пройшов у президію і щось сказав В.ЛИТВИНУ. Одразу за ним зайшли і лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО та перший заступник керівника фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Після цього В.ЛИТВИН не закрив засідання, а оголосив перерву до 12.30.