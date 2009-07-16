Єфремов заявляє, що у ВР знайдено компроміс

Перший заступник керівника фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявляє, що у Верховній Раді знайдено компроміс.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам він повідомив, що досягнуто домовленості щодо законопроекту, який стосується проведення Євро-2012, а також у Верховній Раді буде розглянуто питання щодо ратифікації угоди з ЄБРР про надання Україні кредиту для будівництва дороги Київ-Харків. Крім того, за словами О.ЄФРЕМОВА, передбачено голосування щодо направлення на повторне друге читання законопроекту про прожитковий мінімум і мінімальну зарплату.

О.ЄФРЕМОВ наголосив, що після цього сесія парламенту буде закрита.