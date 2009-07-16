Литвин закрив сесію ВР

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН закрив четверту сесію ВР шостого скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, у сесійній залі прозвучав гімн України.

В.ЛИТВИН нагадав, що у разі, якщо виникне необхідність розглянути якість важливі питання, можна провести позачергову сесію парламенту.

Також голова Верховної Ради України нагадав, що п’ята сесія шостого скликання відкриється у вівторок, 1 вересня.