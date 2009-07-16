Литвин закрив сесію ВР
12:42, 16 липня 2009Політика
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Каже, у разі потреби зберуть ще позачергову
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН закрив четверту сесію ВР шостого скликання.
Як передає кореспондент УНІАН, у сесійній залі прозвучав гімн України.
В.ЛИТВИН нагадав, що у разі, якщо виникне необхідність розглянути якість важливі питання, можна провести позачергову сесію парламенту.
Також голова Верховної Ради України нагадав, що п’ята сесія шостого скликання відкриється у вівторок, 1 вересня.
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