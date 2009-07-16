Гриценко придумав гальма для Президента

Глава Всеукраїнської громадської організації «Громадянська позиція», народний депутат Анатолій Гриценко йде в Президенти тому, що не бачить нікого сильнішого і ефективнішого, повідомляє прес-служба політика.

«Я і моя родина хочемо жити в Україні, але ми не хочемо жити в такій Україні, як зараз. І боротимемося за свою країну, - стверджує народний депутат. - Я б не висував свою кандидатуру в президенти, якби серед відомих кандидатів бачив сильнішого, ефективнішого і чеснішого претендента. Таких не бачу, тому йду на вибори», - підкреслив він.

Власні шанси перемогти в президентських перегонах, як зізнався Гриценко, він ще не оцінював.

«Я почав свій шлях і пройду його до кінця, - стверджує народний депутат. - Зараз процеси в економіці і суспільній свідомості розвиваються настільки швидко, що прогнозувати результат виборів не може ніхто».

Першим же своїм указом у якості глави держави народний депутат зобов`язується відновити зруйновану систему влади і змінити життя в країні шляхом кадрових змін. «Президент повинен мати право сам, без коаліції, формувати уряд і особисто керувати його роботою », - вважає парламентарій.

Для того, щоб глава держави не зловживав своїми повноваженнями, лідер «Громадянської позиції» передбачив у своїй Конституції Порядку чимало запобіжників, які захистять країну від узурпації влади президентом.

«Я пропоную зняти недоторканність з президента — скоїв злочин, будеш за гратами. Потрібно спростити процедуру імпічменту президента — для його усунення від влади буде достатньо 300 голосів. А, крім того, якщо президента «заносить» у бік диктатури, 226 депутатів зможуть оголосити референдум про довіру главі держави. І тоді через місяць народ викине узурпатора з крісла», - розповів парламентарій.

Хоча запобіжники, гальма є важливими для системи влади, але сьогодні важливішим завданням, на думку Гриценка, є рух вперед і відповідальність, яка ніяк не може бути колективною. Саме тому у власному проекті конституційних змін народний депутат запропонував присвоїти відповідальності прізвище всенародно обраного президента, який сам не тільки формуватиме уряд, але й відповідатиме за всі його дії.