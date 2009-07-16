Єхануров переконав суд, що його звільнили за політичними мотивами

Колишній міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ наголошує, що довів у судовому порядку безпідставність звинувачень у корупційних діяннях на свою адресу з боку Головного контрольно-ревізійного управління, а також особисто прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це Ю.ЄХАНУРОВ заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Ю.ЄХАНУРОВ повідомив, що 15 липня він отримав резулятивну частину постанови Окружного адміністративного суду м. Києва від 9 липня. Суд розглядав позов, яким оскаржувалися дії Верховної Ради України щодо звільнення Ю.ЄХАНУРОВА з посади міністра оборони.

Як наголосив Ю.ЄХАНУРОВ, у постанові суду, зокрема, визначено, що “суд не погоджується з позицією представника Верховної Ради України, що позивача звільнено за зловживання, які зазначені в акті ГоловКРУ”. За словами Ю.ЄХАНУРОВА, “аргументуючи свою позицію, суд зазначив: ці відомості станом на день прийняття оскаржуваної постанови не знайшли свого підтвердження під час перевірки Генеральної прокуратури України”.

До того ж, як ідеться у документі, “відсутність у постанові конкретних мотивів звільнення вказує на те, що питання звільнення міністра оборони України носить виключно політичний характер і з виконанням позивачем своїх обов’язків на посаді міністра оборони України не пов’язане”.

Ю.ЄХАНУРОВ окремо звернув увагу на те, що такий висновок суду грунтується на листі Генпрокуратури від 7 липня, який було спрямовано до Окружного адміністративного суду м. Києва.

У цьому документі, зокрема, зазначається, що Генеральна прокуратура погоджується з позицією Держкомзему України щодо наявності «у землекористувачів, які входять до сфери управління Міноборони та Збройних сил, повноважень надавати згоду на вилучення земельних ділянок, припинення права користування ними та зміну цільового призначення».

Таким чином, Генпрокуратура, на думку Ю.ЄХАНУРОВА, фактично визнала, що у питаннях зміни цільового призначення земель Міністерство оборони жодним чином не порушувало норм чинного українського законодавства.

При цьому, за його словами, у листі Генпрокуратури вказується, що всупереч нормативним документам, затвердженим Кабінетом міністрів, ГоловКРУ зазначені висновки Дежкомзему України в основу загальної довідки робочої групи не включило.

Ю.ЄХАНУРОВ також звернув увагу на те, що у листі Генпрокуратури до Окружного адміністративного суду м. Києва наголошується, що «посадовими особами ГоловКРУ під час проведення контрольних заходів у Міністерстві оборони у порушення вимог ст. 2 Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» в повному обсязі не виявлено фактів порушення законодавства, не встановлено винних у їхньому допущенні посадових і матеріально відповідальних осіб».

Узагальнюючи дані перевірки Генеральної прокуратури та рішення Окружного адміністративного суду м. Києва, Ю.ЄХАНУРОВ зробив висновок, що вони повністю та незаперечно доводять безпідставність звинувачень ГоловКРУ на адресу керівництва Міністерства оборони.