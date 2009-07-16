Позачергова сесія ВР може відбутися вже наступного тижня?
Єфремов розказує, від чого залежить
Перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ прогнозує, що позачергова сесія Верховної Ради відбудеться або наступного тижня, або у серпні.
Як передає кореспондент УНІАН, він сказав журналістам, що більш конкретна дата проведення позачергової сесії залежатиме від підготовки ряду питань.
«Це залежно від того, коли будуть напрацьовані законопроекти, які необхідно приймати», - сказав О.ЄФРЕМОВ.
Зокрема, за його словами, необхідно ухвалити зміни до закону про вибори Президента України. «Тоді, коли він буде доопрацьований, буде подана відповідна кількість голосів, і я думаю, що ми зберемося на позачергову пленарну сесію», - сказав він.
При цьому О.ЄФРЕМОВ не виключив, що буде розглянуто й низку інших законопроектів. Зокрема, це стосується підвищення соціальних стандартів. «Я сподіваюся, що наступним кроком буде домовленість щодо підвищення рівня соціальних стандартів», - додав він.