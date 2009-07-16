Позачергова сесія ВР може відбутися вже наступного тижня?

Перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ прогнозує, що позачергова сесія Верховної Ради відбудеться або наступного тижня, або у серпні.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав журналістам, що більш конкретна дата проведення позачергової сесії залежатиме від підготовки ряду питань.

«Це залежно від того, коли будуть напрацьовані законопроекти, які необхідно приймати», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Зокрема, за його словами, необхідно ухвалити зміни до закону про вибори Президента України. «Тоді, коли він буде доопрацьований, буде подана відповідна кількість голосів, і я думаю, що ми зберемося на позачергову пленарну сесію», - сказав він.

При цьому О.ЄФРЕМОВ не виключив, що буде розглянуто й низку інших законопроектів. Зокрема, це стосується підвищення соціальних стандартів. «Я сподіваюся, що наступним кроком буде домовленість щодо підвищення рівня соціальних стандартів», - додав він.