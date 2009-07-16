Гриценко пояснив, чому не стане в чергу до Фірташа

Народний депутат Анатолій Гриценко хоче залишити за собою право «говорити про діяльність RosUkrEnergo як про загрозу національній безпеці країни» і саме тому він ніколи не стане в чергу до Фірташа. Про це повідомляє прес-служба політика.

«За моєю спиною не стоять олігархи тому, що я хочу зберегти за собою право приймати власні, а не чужі рішення», - заявив глава Всеукраїнської громадської організації «Громадянська позиція».

Гриценко стверджує, що гроші - не головне в житті. «У країні немає підприємця, який міг би сказати, що в кабінеті Гриценка йому запропонували покласти гроші на стіл. На жаль, немає і підприємців, які допомогли б мені спіймати за руку хабарника серед підлеглих, я вимушений був сам боротися з корупцією», - повідомив політик.

Причинами такого небажання підприємців боротися з хабарництвом парламентарій вважає недовіру до влади, готовність «вирішувати» питання з окремими її представниками, і, досі не сформоване, розуміння відповідальності за країну.

«В час поїздок країною, я завжди питаю у людей, чи вірять вони, що в нашому суді можуть без хабара захистити свої права? Одиниці піднятих рук — з десятків тисяч! Це — вирок країні. У такій країні немає порядку і не може бути демократії, - заявив лідер «Громадянської позиції» і додав: «У країни з`явиться майбутнє тоді, коли бізнес зрозуміє, що замість «свого» судді нам потрібен просто Суд, чесний і справедливий для всіх. Сьогодні ж кожен бізнесмен вирішує точкові питання, намагаючись отримати миттєву вигоду, але при цьому знає, що з приходом нової влади цю вигоду можуть відібрати».

Саме тому Анатолій Гриценко розраховує на фінансову підтримку діяльності «Громадянської позиції» з боку малого і середнього бізнесу, який «зацікавлений не в преференціях, а в стабільних правилах для всіх».