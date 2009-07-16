Єхануров: Тимошенко збрехала тричі

Екс-міністр оборони, перший заступник глави Секретаріату Президента Юрій ЄХАНУРОВ наполягатиме на публічних вибаченнях з боку прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та на відставці керівника Головного контрольно-ревізійного управління Миколи СИВУЛЬСЬКОГО.

На цьому Ю.ЄХАНУРОВ наголосив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Як зазначив Ю.ЄХАНУРОВ, за період ескалації конфлікту навколо його звільнення з посади міністра оборони “ТИМОШЕНКО збрехала тричі”.

За його словами, йдеться про публічні висловлювання та коментарі прем’єр-міністра з приводу нібито спроби отруєння військовослужбовців у Харківській області, надмірної вартості ковбаси для Міноборони, а також зловживання військового відомства у земельних питаннях.

Як вкотре наголосив Ю.ЄХАНУРОВ, на сьогодні відповідними перевірками та судовим рішенням доведено безпідставність звинувачень на його адресу особисто та стосовно керівництва Міноборони з боку Головного контрольно-ревізійного управління, а також прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО щодо корупції та зловживань.

“Так як нас жорстко перевіряли по землі, то було б дуже добре, якби таку перевірку витримали “земельні барони” з оточення Юлії Володимирівни”, - зауважив Ю.ЄХАНУРОВ.

“Тому я хочу, щоб громадськість знала, що ТИМОШЕНКО – бреше по цих трьох питаннях. Я вимагаю від неї публічних вибачень за цими звинуваченнями”, - наголосив політик.

Щодо керівника ГоловКРУ М.СИВУЛЬСЬКОГО, то Ю.ЄХАНУРОВ зазначив, що “керівник, який фальсифікує робочі документи, не має право знаходитися на посаді”.

“Я повторю свою вимогу, що він має піти у відставку”, - сказав політик.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Ю.ЄХАНУРОВ наголосив, що довів у судовому порядку безпідставність звинувачень у корупційних діяннях на свою адресу з боку Головного контрольно-ревізійного управління, а також особисто прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО.

У свою чергу голова ГолКРУ М.СИВУЛЬСЬКИЙ назвав необ`єктивним рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 15 липня, яким визнані безпідставними звинувачення КРУ на адресу керівництва Міністерства оборони.