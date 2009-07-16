Тігіпко: Президент має відчувати руку, якщо треба – на горлі

Екс-радник прем`єр-міністра Сергій ТІГІПКО, який заявив про намір балотуватися на пост Президента України, є прихильником сильної президентської влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Луганську на зустрічі з громадськістю.

Як зазначив С.ТІГІПКО, вступити в президентські перегони його підштовхнула не внутрішня потреба, а, «перш за все, зовнішня ситуація».

«Я подивився навколо й поставив собі питання: Що відбувається з країною? Чому в нас найбільші втрати? Чому в нас найбільша інфляція? Чому в нас найвищі ціни? В усьому світі ціни сьогодні падають, а в нас ростуть. Чому? Чому більше всіх девальвована валюта? Ми що - нація не така?... У цьому винна слабка, непрофесійна влада», - заявив він.

С.ТІГІПКО висловив упевненість, що в Україні немає влади. «З 2004 року ми прийшли до безвладдя», - зазначив він.

«ЮЩЕНКО міг зробити всі реформи, але нічого не зробив. Із очевидних питань не були ухвалені рішення. Якщо братися, дуже швидко можна навести порядок. Жорстка людина за місяць наведе порядок. Президент повинен відчувати руку на пульсі, якщо треба – на горлі», - вважає він.

На думку С.ТІГІПКА, «бермудський трикутник» української політики (Президент Віктор ЮЩЕНКО – прем`єр Юлія ТИМОШЕНКО – лідер опозиції Віктор ЯНУКОВИЧ) не справляється зі своїми обов`язками. «У такій конфігурації вони не конкурентоспроможні», - сказав він.

Говорячи про роль Президента України, С.ТІГІПКО зазначив, що «Президент не повинен займатися поточними питаннями, він повинен стежити за пріоритетами в країні. У нього має бути право знімати прокурора й, за відсутності реальної більшості, - розпускати парламент». На його думку, «швидка політреформа – це розмежування влади: Президенту віддати силовий блок, парламенту – економіку».

"Хочу бачити українську політику нудною, щоб не було скандалів, щоб не було яскравих осіб, які виграють на скандалах, хочу ділової такої політики. Ось це буде зовнішня політика найефективніша", - заявив С.ТІГІПКО.