Яценюк думає, що ПР та БЮТ хочуть просто призначити нового Президента

Народний депутат, лідер «Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК переконаний, що причиною протистояння у Верховній Раді є зміни до закону про вибори Президента України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту змін”, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Дніпропетровську.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, даний законопроект має “фактично перетворити обрання Президента у призначення Президента Україні від Блоку Юлії Тимошенко та Партії регіонів».

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що цим законопроектом пропонується створення виборчих комісій тільки парламентськими фракціями. «Тобто, всі комісії контролюватимуться тільки фракціями, тільки БЮТ і Партією регіонів. Але я впевнений, що це не пройде», - підкреслив лідер «Фронту змін”.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, сьогоднішні події у Верховній Раді - це «національна українська гра – стань членом парламенту та виграй «золоту рукавицю».