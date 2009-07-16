Янукович наполягає на стратегічному партнерстві з Росією

Головним підсумком політичного півріччя стало те, що влада не змогла захистити людей від кризи.

На цьому наголошується у переданій агентству УНІАН заяві лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

“Головний підсумок політичного півріччя однозначний: чинна влада не змогла захистити людей від кризи. Громадяни залишилися з кризою один на один: без роботи, із затримками виплат зарплати, з цінами, що постійно зростають, на все - продукти, транспорт, комунальні послуги. Влада блокує підвищення мінімальних зарплат і пенсій. Це - зневага до людей. Хочу ще раз підкреслити: для нас це питання принципове”, - йдеться у заяві лідера Партії регіонів.

В.ЯНУКОВИЧ констатує: “Сьогоднішня влада – банкрут. Коаліція в парламенті розвалена. З уряду біжать міністри, регулярно виникають корупційні скандали. Влада підсіла на зовнішні кредити, за рахунок яких сьогодні тільки і виживає Україна”.

Він наголосив, що завданням очолюваної ним політичної сили є “не допустити, щоб банкрутство влади стало банкрутством держави”.

”Необхідно терміново вжити заходів і зупинити розвиток кризи. Потрібно провести глибоке антикорупційне розслідування - як були витрачені гроші бюджету 2009 року і кошти, отримані від МВФ. Люди мають право знати, на що були витрачені зібрані з них податки”, - переконаний В.ЯНУКОВИЧ.

Він зауважив, що під час відвідування регіонів України багато спілкується з людьми. “Практично скрізь мені говорять, що розчаровані нездатністю нинішньої влади навести в країні елементарний порядок. В першу чергу - допомогти захистити людей, доведених до зубожіння. Наша країна дійшла до того, що займає вже перші місця в світі за рівнем корупції, за падінням промислового виробництва, за падінням ВВП”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що “за час правління нинішньої влади Україна пережила низку криз - банківську, газову, бензинову, продовольчу. Пережили ми і невиправдані стрибки курсу гривні, і багато чого іншого”.

На переконання лідера Партії регіонів, державі сьогодні потрібно вирішити ключові проблеми, щоб запобігти катастрофі. Зокрема, йдеться про необхідність захистити людей і підняти мінімальні зарплати і пенсії, підтримати вітчизняних виробників, які дають роботу і наповнюють бюджети, звільнити від непомірного податкового тиску бізнес.

Окремо В.ЯНУКОВИЧ наголосив на відновленні нормальних взаємовигідних відносин з Росією та поверненні стратегічного партнерства з нею.

”Довгий час ми розраховували на порозуміння і діалог з нині правлячою коаліцією, але ми зіткнулися з нерозумінням і небажанням зрозуміти. У громадян України повністю закінчилася довіра до нинішньої влади, а головне - вони більше не будуть її терпіти. Я впевнений - слово народу на наступних виборах буде рішуче і однозначне”, - заявив лідер Партії регіонів.