У ПР думають, що гроші за «ласий шматок» Тимошенко кине на вибори

Партія регіонів рішуче виступає проти намірів уряду продати Одеський припортовий завод “у невдалий момент падіння вартості основних фондів та безпрецедентного зниження кон`юнктури ринку”.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві парламентської фракції Партії регіонів.

”Суспільство має ще одну нагоду переконатися в сутності чинного уряду, який, нехтуючи зобов`язаннями захищати державні українські інтереси, зміцнювати національну економічну безпеку, у розпалі всесвітньої фінансової, економічної кризи - в максимально невдалий момент падіння вартості основних фондів та безпрецедентного зниження кон`юнктури ринку - оголосив про початок приватизації Одеського припортового заводу”, - наголошується у заяві.

У Партії регіонів нагадують, що Одеський припортовий належить до “золотого” стратегічного фонду держави Україна, він був і залишається потужним виробником аміаку, мінеральних добрив, замикає на собі унікальну транспортну артерію - вітчизняний аміакопровід.

“Цей потужний виробничо-транспортний комплекс, один з трьох світових галузевих центрів - аналогічні є лише на Ближньому Сході та в Карибському басейні - гідний самостійно впливати на кон`юнктуру світових цін на аміак та добрив з нього.

Одеський припортовий може відігравати помітну, якщо не визначальну, роль на світовому ринку, сприяючи міцному просуванню українських національних інтересів у зовнішньому світі. Приватизувати комплекс в момент, коли за нього можна одержати найменшу з точки зору кон`юнктури ринку ціну, є, як мінімум, недалекоглядно і нерозумно, як максимум, межує зі злочином проти держави та її народу”, - констатується у заяві опозиційної депутатської фракції.

На думку представників Партії регіонів, “не може не викликати обурення той факт, що оголошення відбулося з грубим порушенням чинного законодавства”.

“Приватизація стратегічних об`єктів в Україні може відбуватися лише відповідно до державної програми, яка цього року не була прийнята... Залишається без відповіді й найважливіше питання: куди уряд збирається спрямувати вилучені кошти. Одна справа, якщо йтиметься про стратегію розвитку виробництва та галузі в цілому, сучасні інноваційні та енергозберігаючі програми, впровадження новітніх технологій, забезпечення високої конкурентоспроможності промисловості, розвиток малого та середнього бізнесу тощо”, - зауважують регіонали і констатують, що “уряд Юлії ТИМОШЕНКО навіть не приховує, що кошти потрібні для вирішення сьогоденних проблем дефіциту бюджету, що стратегічний ресурс гарячково вилучається для підтримання порочної, безвідповідальної, недалекоглядної політики проїдання та безмежного соціального популізму”.

”Немає сумніву, що ласий шматок державного майна волею безсовісних можновладців буде спрямований і на потреби політичної кон`юнктури, фінансування та обслуговування стартових позицій у президентській виборчій кампанії одного з кандидатів - чинного прем`єр-міністра країни”, - вважають у ПР.

Фракція Партії регіонів “рішуче виступає проти намірів уряду приватизувати Одеський припортовий завод, вважаючи перешкодою непереборної сили як поглиблення фінансово-економічної кризи, так і фактичний початок виборів Президента країни”.

”Партія знайде можливість довести свою позицію, спираючись на підтримку кола промисловців і підприємців, всього народу України”, - підсумовується у заяві регіоналів.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня Фонд державного майна України оголосив конкурс з продажу державного пакету акцій у розмірі 99,567% ВАТ «Одеський припортовий завод». Згідно з повідомленням, початкова ціна пакету становить 4 млрд. грн.