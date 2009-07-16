Суд залишив під арештом екс-прокурора Голованівського району

Сьогодні, 16 липня, Апеляційний суд Києва відхилив апеляцію колишнього прокурора Голованівського району Кіровоградської області Євгена ГОРБЕНКА та його захисників і залишив у силі рішення Печерського районного суду Києва про його арешт.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури, відповідне рішення щодо Є.ГОРБЕНКА, який проходить у справі щодо заподіяння у Голованівському районі Кіровоградської області тяжких тілесних ушкоджень Валерію Олійнику, суд ухвалив сьогодні, 16 липня.

Досудове слідство у справі триває, додали в прес-службі ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, раніше, 13 липня, суд відхилив подібну апеляцію екс-начальника Голованівського райвідділу міліції Кіровоградської області Михайла КОВАЛЬСЬКОГО, який також проходить у цій справі.

53-річний В.Олійник загинув внаслідок зіткнення з колишнім народним депутатом Віктором ЛОЗІНСЬКИМ, тодішнім прокурором Голованівського району Кіровоградської області Є.ГОРБЕНКОМ і начальником міліції цього ж району М.КОВАЛЬСЬКИМ на території мисливського господарства у Кіровоградській області 16 червня.

В.ЛОЗІНСЬКИЙ перебуває у розшуку.