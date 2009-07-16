Міністр вугільної промисловості передумав іти у відставку

Міністр вугільної промисловості України Віктор ПОЛТАВЕЦЬ оголосив про відкликання своєї заяви про складання повноважень керівника відомства.

Про це сказано в заяві В.ПОЛТАВЦЯ, переданій агентству УНІАН прес-службою відомства.

У своїй заяві В.ПОЛТАВЕЦЬ пояснює, що «відпрацювавши сумлінно у складі нинішнього Кабінету міністрів України понад півтора року», він вирішив було скласти із себе повноваження міністра вугільної промисловості України, «вважаючи, що це дасть можливість парламентській коаліції зміцнити уряд завдяки системі домовленостей з різними політичними силами. Проте, як відомо, Верховна Рада України не зуміла розглянути кадрові питання».

«Зваживши всі ці аргументи, я оголошую про відкликання своєї заяви щодо складання повноважень міністра вугільної промисловості України і повертаюся до виконання своїх службових обов`язків», - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня 2009 року В.ПОЛТАВЕЦЬ написав заяву про звільнення з посади міністра «за власним бажанням, у зв`язку з погіршенням стану здоров`я».

Довідка УНІАН. Віктор ПОЛТАВЕЦЬ був затверджений Верховною Радою на посаді міністра вугільної промисловості України 18 грудня 2007 року.